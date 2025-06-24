Başakşehir'de Silahlı Saldırı

Başakşehir'de, bir kişi alışveriş merkezi çıkışında uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.
Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinden kız arkadaşıyla çıkan Yunus E'ye, çalıntı ve sahte plakalı araçtan silahla ateş açıldı.
Saldırıda Yunus E. yaralanırken, şüpheliler aynı araçla kaçtı.
Yaralı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.
Alışveriş merkezi önünde inceleme yapan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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