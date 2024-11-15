Başakşehir'de Skuter Kazası: Ağır Yaralı

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Başakşehir'de bir skuter sürücüsü, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Başak Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi'nde ilerleyen Murat K. idaresindeki 34 DIS 44 plakalı otomobil, elektrikli skuter sürücüsüne çarptı.

Henüz ismi öğrenilemeyen ve yabancı uyruklu olduğu belirtilen skuter sürücüsü çarpmanın etkisiyle yola savrulurken, kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı.

Ağır yaralanan skuter sürücüsü, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

İtfaiye ekipleri, kazada pili hasar gören elektrikli otomobilin patlama riski nedeniyle uzun süre araca yaklaşamadı. Ekipler, bir süre sonra pili biten araçta soğutma çalışması yaptı.

Otomobil, çalışmaların tamamlanması sonrası çekici yardımıyla kaldırıldı.