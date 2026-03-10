Başakşehir'de tanker kazası: 1 ölü

Başakşehir'de İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) ait tankerin altında kalan 60 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.
Altınşehir Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde Halil İ.D. yönetimindeki İSKİ'ye ait 34 NBL 537 plakalı su tankeri, yolun karşısına geçmeye çalışan Şadiye Ordo'ya çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, aracın altında kalan Ordo'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenaze, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Tanker sürücüsü ise gözaltına alındı.
