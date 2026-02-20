Başakşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Başakşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı

20.02.2026 20:53
Başakşehir'de düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, uyuşturucu madde ele geçirildi.

Başakşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 20 K 9401 plakalı araçla uyuşturucu madde dağıtımı yapıldığına ilişkin ihbar üzerine yapılan fiziki takip sonucu aracın bir siteye girdiği tespit edildi.

Araç ile sitede bağlantılı olduğu belirlenen adrese, polis ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheliler O.K, A.Ö, S.K, D.S, Y. K. ve R.D. gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada, şeffaf poşette 1 kilo 579 gram eroin, şeffaf jelatin içinde kalıp halinde 510 gram eroin, 2 çalışır vaziyette hassas terazi, 2 uyuşturucu madde paketlemede kullanılan ısı pres makinesi, çok sayıda sarı, siyah ve şeffaf renkli klipsli paket, aracın bagajındaki çantada 197 fişeklenmiş gri renkli klipsli şeffaf poşette 1 kilo 182 gram eroin, poşette 28 fişeklenmiş sarı klipsli poşette 308 gram eroin, adreste yapılan aramada ise 264 bin 200 TL para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Başakşehir, Uyuşturucu, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

