Başakşehir'de Yangın

Başakşehir'de otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Eski İstanbul Caddesi'nde bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle çevre ilçelerden takviye itfaiye ekipleri istendi.

Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.