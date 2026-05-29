Başakşehir'de Yedek Parça Dükkanında Yangın

Başakşehir'de, otomobillere yönelik yedek parça satan iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi 10. Sokak'ta bulunan 2 katlı iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucunda söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.
