Başakşehir, Samsunspor'u 3-0 Yendi

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında, Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada RAMS Başakşehir, Samsunspor'u 3-0 mağlup etti.
Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi ekip, 6. dakikada Eldor Shomurodov'un penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Başakşehir, ilk yarının ilerleyen bölümünde Yusuf Sarı'nın golüyle farkı ikiye çıkardı.
İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Başakşehir, 78. dakikada Fayzullayev'in golüyle skoru 3-0'a getirdi.
