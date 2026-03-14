Başarılı Koroner Baypas Ameliyatı
Başarılı Koroner Baypas Ameliyatı

14.03.2026 12:16
Antalya'da üç damar tıkanıklığı bulunan Ali Korkmaz, başarılı bir baypas ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Antalya'da doktor oğlunun eski hocalarına emanet ettiği Ali Korkmaz, üç damarında tıkanıklık tespit edilmesinin ardından yapılan koroner baypas ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Evinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılan Korkmaz'ın yapılan tetkiklerinde kalbinin üç damarının büyük ölçüde tıkalı olduğu tespit edildi.

Durumun değerlendirilmesinin ardından hasta, ortopedi uzmanı olan oğlu Dr. Burak Korkmaz'ın tavsiyesiyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan anjiyonun ardından üçlü koroner baypas ameliyatı kararı alındı.

Ameliyat, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinden Prof. Dr. Ali Ümit Yener ve ekibi tarafından gerçekleştirildi.

Operasyonda, hastanın bacak damarını çıkarmak için yaklaşık 1 liralık madeni para büyüklüğünde bir kesiden minimal girişimle damar alındı.

Başarılı geçen ameliyatın ardından hızla iyileşen Korkmaz taburcu edildi.

Babasını ihtisas yaptığı hekimlere emanet etti

Prof. Dr. Yener, AA muhabirine, hastaya bacak damarından baypas yaptıklarını söyledi.

Bacak damarının çıkarılması için normalde yaklaşık 50-55 santimetrelik bir alanın kullanıldığını belirten Yener, bu hastada ise işlemin daha küçük bir açıklıktan gerçekleştirildiğini ifade etti.

Yener, ameliyatın kendileri için yalnızca tıbbi değil, duygusal yönü de olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu hastamızda, 1 liralık madeni para büyüklüğünde bir açıklıktan çıkarılan bacak damarını kullanarak baypas yaptık. Hastamızın oğlu Burak Korkmaz da hastanemizde ihtisas yapmış bir ortopedi uzmanı. Yıllar sonra farklı kurumlarda görev yaptıktan sonra babasını eğitim aldığı hastanedeki hekimlere emanet etmesi bizim için ayrıca anlamlı oldu."

"Hayat devam ediyor"

Korkmaz da ameliyatın başarılı geçtiğini ve kendisini iyi hissettiğini söyledi.

Operasyonu gerçekleştiren sağlık çalışanlarına teşekkür eden Korkmaz, "Şimdi çok iyiyim. Hayat devam ediyor. Bir süre hareket edememek dışında herhangi bir sıkıntım yok. Onun dışında her şey normale döndü. Açık söylemek gerekirse şu an ikinci baharımı yaşadığımı düşünüyorum. Yaşamın devam etmesi biraz da mucize gibi." ifadelerini kullandı.

Burak Korkmaz ise daha önce görev yaptığı hastanedeki hekimlere güvendiğini belirterek, bu nedenle babasının tedavisi için aynı hastaneyi tercih ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

Gökyüzünde duygulandıran anlar Baba veda etti, hikaye kızıyla devam etti Gökyüzünde duygulandıran anlar! Baba veda etti, hikaye kızıyla devam etti
Cem Uzan, Fransa’da 68 milyar dolarlık tazminat davasını kaybetti Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık tazminat davasını kaybetti
Bebeğinin bezinde uyuşturucu saklayan anne tutuklandı Bebeğinin bezinde uyuşturucu saklayan anne tutuklandı
İtfaiye ekibi ameliyata girdi İtfaiye ekibi ameliyata girdi
Takımı inanılmazı başarınca saçını kesmek zorunda kaldı Takımı inanılmazı başarınca saçını kesmek zorunda kaldı
Tarihi operasyon başlıyor Galatasaray’a 200 milyon euro Tarihi operasyon başlıyor! Galatasaray'a 200 milyon euro
İsrail ramazanın son cumasında Mescid-i Aksa’yı kapattı Filistinliler dışarıda namaz kılıyor İsrail ramazanın son cumasında Mescid-i Aksa’yı kapattı! Filistinliler dışarıda namaz kılıyor

12:32
ABD, adım adım kara savaşına hazırlanıyor Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor
ABD, adım adım kara savaşına hazırlanıyor! Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor
12:21
Ayşegül Eraslan’ın ölümünde kan donduran iddia Arkadaşı otopsi raporunu paylaştı
Ayşegül Eraslan'ın ölümünde kan donduran iddia! Arkadaşı otopsi raporunu paylaştı
11:29
Kavurma yapılan atın sahibine de ceza Sorumsuzluğu affedilmedi
Kavurma yapılan atın sahibine de ceza! Sorumsuzluğu affedilmedi
11:28
8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti Çöp yığınları arasında bulundu
8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu
10:45
Dünyayı felakete sürükleyecek nokta İran’ın atar damarı Hark Adası vuruldu, işte önemi
Dünyayı felakete sürükleyecek nokta! İran'ın atar damarı Hark Adası vuruldu, işte önemi
09:54
Bir coğrafya daha karıştı 2 ülkeye 10 balistik füze atıldı
Bir coğrafya daha karıştı! 2 ülkeye 10 balistik füze atıldı
09:52
8 çocuk annesi kadın tutuklanınca ağlayarak cezaevine götürüldü
8 çocuk annesi kadın tutuklanınca ağlayarak cezaevine götürüldü
