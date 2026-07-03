Başarır'dan Parti İçi Demokrasi Vurgusu - Son Dakika
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Başarır'dan Parti İçi Demokrasi Vurgusu

03.07.2026 02:07
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CHP'li Başarır, Cumhurbaşkanı adayının 2 milyon üyenin oyuyla seçilmesi gerektiğini belirtti.

Haber: Gençağa Karafazlı

(RİZE)- CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Rize'nin Fındıklı ilçesinde katıldığı panelde, parti içi demokrasiye vurgu yaparak, "Cumhurbaşkanı adayımızı 2 milyon üyenin oyuyla seçmemiz gerekiyor" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Rize'nin Fındıklı ilçesinde düzenlenen "Emperyalist Saldırganlığa, NATO'ya Hayır" panelinde yaptığı konuşmada, siyasi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hayati Aykut Parkı'nda düzenlenen panelde konuşan Başarır, parti içi demokrasiye vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı adayının tüm üyelerin katılımıyla belirlenmesi gerektiğini belirten Başarır, şunları söyledi:

"Benim üçüncü dönemim dolmuşsa artık milletvekili olarak orada görev yapmamam gerekiyor. Bir dönem seçim kaybeden liderin bırakması gerekiyor. Kaç üyemiz var? 2 milyon. Cumhurbaşkanı adayımızı bu 2 milyon üyenin oyuyla seçmemiz gerekiyor. Bunları isterken, bu kararları alırken, tüzüğe bunları koyarken, 11 seçim kaybeden bir beyefendi geldi ve koltuğa oturdu. Ama şimdi tekrar bunların hepsini yapacağız."

Kaynak: ANKA

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