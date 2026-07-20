Başbakan Andy Burnham Kabinesini Oluşturuyor - Son Dakika
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Başbakan Andy Burnham Kabinesini Oluşturuyor

20.07.2026 21:56
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İngiltere'de Başbakan Andy Burnham, yeni kabinesindeki bakanları açıklamaya başladı.

İngiltere Kralı 3. Charles tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Andy Burnham, yeni kabinesinde görev alacak bakanları açıklamaya başladı.

Burnham, öğle saatlerinde Kral 3. Charles'tan hükümeti kurma görevini almasının ardından, birlikte çalışacağı bakanları tek tek Başbakanlık Ofisi 10 Numara'ya davet ederek kabinesini oluşturmaya başladı.

Başbakanlığa çağırılan kişilerin hangi görevlere getirildiği 10 Numara'nın ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından duyuruldu.

Burnham kabinesinde yer almak üzere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'ya gelen ilk isim, 11 Haziran'da askeri harcamaların yetersiz olduğu gerekçesiyle Savunma Bakanlığından istifa eden John Healey oldu.

Healey, Maliye Bakanlığı görevine getirilirken, Başbakan Keir Starmer hükümetinde İçişleri Bakanı olarak görev yapan Shabana Mahmood ile Enerji Bakanı olan eski İşçi Partisi lideri Ed Miliband da 10 Numara'ya birlikte geldi.

Mahmood yeniden İçişleri Bakanı olarak görevlendirilirken, Miliband ise Temmuz 2024'te göreve gelen İşçi Partisi hükümetinin üçüncü Dışişleri Bakanı oldu.

Starmer hükümetinde Ulaştırma Bakanı olarak görev yapan Louise Haigh, Lancaster Dükalığı'ndan Sorumlu Bakan ve Kabine Ofisi Bakanı olarak atandı.

İşçi Partisi iktidarının ilk döneminde Başbakan Yardımcılığı görevini yürüten ancak ikinci evine eksik vergi ödediğinin ortaya çıkmasının ardından istifa eden Angela Rayner da 10 Numara'ya çağrılan isimler arasında yer aldı.

Rayner ile kısa süre önce 10 Numara'ya gelen mevcut Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı Lisa Nandy'nin yeni kabinedeki görevleri ise henüz açıklanmadı.

Kaynak: AA

İngiltere, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başbakan Andy Burnham Kabinesini Oluşturuyor - Son Dakika

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