Başbakan Burnham, Fairford'da İran bağlantısına dair güçlü göstergeler var dedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başbakan Burnham, Fairford'da İran bağlantısına dair güçlü göstergeler var dedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Başbakanı Burnham, RAF Fairford yakınlarındaki terör şüphesi olayında İran'ın rol oynadığına dair güçlü göstergeler olduğunu söyledi. Gözaltına alınan 5 kişi en sıkı kefalet koşullarıyla serbest bırakıldı ve yakın kontrol altında tutuluyor.

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Gloucestershire bölgesinde ABD tarafından kullanılan Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Fairford Üssü yakınlarındaki "terör eylemi" şüphesi olduğu belirtilen olayda, İran'ın rol oynadığına dair "güçlü göstergeler" bulunduğunu belirtti.

Burnham, BBC'ye yaptığı açıklamada, ABD ordusunun kullandığı Fairford Hava Üssü yakınlarında meydana gelen olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İngiliz Başbakan Burnham, "Hafta sonu RAF Fairford'da yaşananlarda, İran'ın rol oynadığına dair güçlü göstergeler var." ifadedesini kullandı.

Soruşturmanın önemine dikkati çeken Burnham, ABD'li yetkililerle yakın temas halinde çalıştıklarını aktardı.

Burnham, lideri olduğu iktidardaki İşçi Partisi'nin Liverpool'daki yıllık konferası sırasında konuyla ilgili Acil Durum Kabine Toplantısı (COBRA) düzenlediğini dile getirdi.

Gloucestershire Polisi ve İngiltere Terörle Mücadele Polisinin söz konusu olayın ardından olağanüstü çalıştığını vurgulayan Burnham, ilerleyen süreçte daha fazla açıklama yapacaklarının altını çizdi.

Başbakan Burnham, "İran'ın rol oynadığına inandığımızı teyit edebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

"Şüpheliler çok yakın kontrol altında tutuluyor"

Burnham, ABD Başkanı Donald Trump'ın şüphelilerin serbest bırakılmasını eleştirmesine ilişkin soruya verdiği yanıtta, şunları kaydetti:

"İnsanların, 'Serbest bırakıldı' denildiğinde bunun, insanların düşünebileceği gibi olmadığını anlaması gerekiyor. Bu, elbette mümkün olan en sıkı kefalet koşullarıyla gerçekleşti. Yetkililer, bunu en güçlü şekilde kavradı ve (onları) çok yakın kontrol altında tutuyorlar. Sizi bu konuda temin ederim."

Hava üssü yanındaki bazı evler patlayıcı şüphesiyle boşaltılmıştı

İngiltere'nin Gloucestershire bölgesinde bulunan Fairford Üssü'nün yanındaki Whelford köyündeki 85 ev, 27 Eylül Pazar günü bölgede 3 şüpheli araç bulunması nedeniyle tahliye edilmişti.

Araçlardaki 20'li yaşlardaki İngiliz vatandaşı 5 kişi gözaltına alınırken, İngiliz ordusuna bağlı bomba imha ekipleri bölgede görevlendirilmişti. Üsse yönelik terör saldırısı riski üzerinde duran İngiliz yetkililer, olayın arkasındaki İran bağlantısı iddialarının incelendiğini belirtmişti.

İran'ın Londra Büyükelçiliği ise ABD üssü yakınlarında gözaltına alınan 5 kişinin İran'la bağlantılı olduğu yönündeki iddiaları reddetmişti.

İngiliz polisi, 28 Eylül'de yaptığı açıklamada, üs yakınlarında "terör eylemi hazırlığı içinde oldukları" şüphesiyle gözaltına alınan 5 kişinin kefaletle serbest bırakılacağını, ancak soruşturmanın sürdüğünü bildirmişti.

İsrail ve ABD'nin İran'a saldırılarını başlattığı 28 Şubat'tan bu yana ABD ordusuna bağlı savaş uçakları Fairford Üssü'nü kullanıyor.

İngiltere, bu üssün ABD tarafından savunma amaçlı kullanıldığını belirtirken, Chatham House gibi düşünce kuruluşları ve bağımsız analistler, üssün saldırı amaçlı kullanıldığını da öne sürüyor.

Kaynak: AA
İngiltereGüvenlikPolitikaGüncelDünyaTerörİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
Doğubayazıt’taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı Doğubayazıt'taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı
UEFA’dan Fatih Terim’e görev UEFA'dan Fatih Terim'e görev
Komşu ateşle oynuyor İsrail yapımı füzeleri konuşlandırdılar Komşu ateşle oynuyor! İsrail yapımı füzeleri konuşlandırdılar
Vinicius Junior öldürüldü mü Herkes aynı şeyi paylaşıyor Vinicius Junior öldürüldü mü? Herkes aynı şeyi paylaşıyor
Yerli telefonun ismini Erdoğan belirleyecek 5 seçenek sunulacak Yerli telefonun ismini Erdoğan belirleyecek! 5 seçenek sunulacak
20:53
Konyaspor-Filistin maçında anlamlı koreografi Tribünlerden tüm dünyaya mesaj
Konyaspor-Filistin maçında anlamlı koreografi! Tribünlerden tüm dünyaya mesaj
20:09
Yeni piyasa değerleri belli oldu Osimhen, Greenwood ve Leao’ya büyük şok
Yeni piyasa değerleri belli oldu! Osimhen, Greenwood ve Leao'ya büyük şok
20:06
AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu’ndan Cemil Tugay açıklaması: Her şey olabilir
AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu’ndan Cemil Tugay açıklaması: Her şey olabilir
19:50
İşte bahis nedeniyle PFDK’ya sevk edilen yöneticileri bekleyen cezalar
İşte bahis nedeniyle PFDK'ya sevk edilen yöneticileri bekleyen cezalar
19:34
TFF’de ilk istifa Ural Aküzüm görevini bıraktı
TFF'de ilk istifa! Ural Aküzüm görevini bıraktı
18:40
Fon soruşturmasında 3 yatırım bankası ve 2 faktoring şirketi TMSF’ye devredildi
Fon soruşturmasında 3 yatırım bankası ve 2 faktoring şirketi TMSF’ye devredildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 21:03:05. #.0.3#
SON DAKİKA: Başbakan Burnham, Fairford'da İran bağlantısına dair güçlü göstergeler var dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei