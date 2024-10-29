Başçiftlik ilçesindeki tek lisede 18 öğrenci eğitim görüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Başçiftlik ilçesindeki tek lisede 18 öğrenci eğitim görüyor

Başçiftlik ilçesindeki tek lisede 18 öğrenci eğitim görüyor

Tokat'ın Başçiftlik ilçesindeki tek lisede 18 öğrenci eğitim görüyor.

29.10.2024 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Başçiftlik ilçesindeki tek lisede 18 öğrenci eğitim görüyor.

Nüfusu 3 bin 400 olan ilçede sekiz derslikli Şehit Murat Kılınç Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde 9. sınıfta 6, 10. sınıfta 5, 11. sınıfta 5 ve 12. sınıfta 2 öğrenciye 2'si kadrolu toplam 7 öğretmen ders veriyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevdet Avşar, AA muhabirine, ilçelerinde tek lise bulunduğunu söyledi.

Yeni lise binasının 2024-2025 eğitim yılı başında hizmete açıldığını anlatan Avşar, "Öğrencilerimiz özel okulda gibi eğitim görüyorlar. Biz bu konuda çok memnunuz. Öğrencilerimiz rahatlar. Lise binasının ilçemize kazandırılmasında Anayasa Komisyon Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt'a çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Lisenin öğrenci sayısı az olduğu için öğrencilerden başarı beklediklerini belirten Avşar, "Özel ders gibi konuların işlendiğini fark ediyoruz. Öğrencilerimizin inşallah akademik anlamda, sosyal, sportif anlamda başarılı olacaklarına da inanıyoruz. Lisede eğitim öğretim gören 18 öğrencimiz mevcut." dedi.

Lisenin 10. sınıf öğrencisi Songül Sırtıkara da "Sayımızın az olması bizim için avantaj. Kalabalık sınıfta olsaydık bu kadar ders dinleyemezdik. Hocalarımızla, sorumuz olduğunda bire bir konuşabiliyoruz. Bu bizim için bir avantaj. Bu durum bizim dersi anlamamızda kolaylık oluyor." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Ahmet Türksezer ise şunları söyledi:

"Öğrenci sayısının az olması diğer okullara göre avantajlı. Hocalarla bire bir iletişime geçmek daha kolay. Sınıfta az öğrenci olması dersi daha iyi anlamamızı sağlıyor. Anlamadığın koyu hocaya kolaylıkla sorabiliyorsun. Dersi daha iyi dinliyoruz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Başçiftlik, Güncel, tokat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başçiftlik ilçesindeki tek lisede 18 öğrenci eğitim görüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:46 ’’Gürültü yapıyorsun’’ deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor ''Gürültü yapıyorsun'' deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor
19:35 Erdoğan’dan Bahçeli’nin ’’Öcalan’’ çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli Erdoğan'dan Bahçeli'nin ''Öcalan'' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli
18:06 İspanya’dan İsrail’e ağır darbe Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler İspanya'dan İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler
17:19 İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor
11:33 Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım oldu Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu
11:15 Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz
10:56 Eski HDP’li vekil Ferhat Encü’den skandal 29 Ekim paylaşımı Eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal 29 Ekim paylaşımı
10:51 Ebrar Karakurt’tan Barış Alper Yılmaz’ın derbi paylaşımına olay yanıt Ebrar Karakurt'tan Barış Alper Yılmaz'ın derbi paylaşımına olay yanıt
10:40 İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi
10:35 Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti
10:32 Arda Güler’e müjde Real Madrid’de Ancelotti dönemi bitiyor Arda Güler'e müjde! Real Madrid'de Ancelotti dönemi bitiyor
10:24 Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası
10:07 Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti
10:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu
09:59 Icardi’nin pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti Icardi'nin pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 01:30:04. #1.13#
SON DAKİKA: Başçiftlik ilçesindeki tek lisede 18 öğrenci eğitim görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.