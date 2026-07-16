Başçiftlik'te 15 Temmuz anma programı - Son Dakika
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Başçiftlik'te 15 Temmuz anma programı

Başçiftlik\'te 15 Temmuz anma programı
16.07.2026 09:16
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Tokat Başçiftlik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi. Saygı duruşu, İstiklal Marşı, Kur'an-ı Kerim okuma ve duaların ardından kaymakam vekili ile belediye başkanı konuşma yaptı. Programa askeri erkan, siyasi temsilciler, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi.

Program, Başçiftlik Merkez Camisi avlusunda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Başçiftlik Kaymakam Vekili Fatih Bayram ve Belediye Başkanı Şaban Bolat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin konuşmalar yaptı.

Programa İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Muharrem Er, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Ertürkler, siyasi parti temsilcileri, mahalle ve köy muhtarları, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Başçiftlik'te 15 Temmuz anma programı - Son Dakika

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