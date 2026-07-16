Başçiftlik\'te 15 Temmuz anma programı

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi.

Program, Başçiftlik Merkez Camisi avlusunda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Başçiftlik Kaymakam Vekili Fatih Bayram ve Belediye Başkanı Şaban Bolat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin konuşmalar yaptı.

Programa İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Muharrem Er, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Ertürkler, siyasi parti temsilcileri, mahalle ve köy muhtarları, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.