Tokat'ın 1450 rakımlı Başçiftlik ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Üçoluk Göleti ve Başçiftlik Kayak Merkezi'nin bulunduğu bölgede kar yağışı sonrası doğa beyaza büründü.
İlçe merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreye, yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaştı.
İlçeye bağlı Alan köyü yolu kar yağışı sonrası ulaşıma kapanırken, Özel İdare ekiplerinin çalışması sonrası köy yolu ulaşıma açıldı.
Son Dakika › Güncel › Başçiftlik'te Kar Yağışı Etkili Oldu - Son Dakika
