Üye Girişi
Son Dakika Logo

BASF, Çin'de Dev Tesisini Açtı

26.03.2026 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alman kimya devi BASF, Çin'de 10 milyar dolara kurduğu dev tesisle üretime başladı.

GUANGZHOU, 26 Mart (Xinhua) -- Alman kimya devi BASF'nin Çin'in Guangdong eyaletinde kurduğu devasa boyutlardaki üretim kompleksi perşembe günü tam kapasiteyle faaliyete başladı. Tesis, Çin'de tamamı bir Alman şirketine ait olan en büyük yatırım projesi olma özelliğini taşıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 8,7 milyar euro (yaklaşık 10 milyar ABD doları) yatırımla kurulan entegre tesis, Guangdong eyaletinin Zhanjiang kentinde yaklaşık 4 kilometrekarelik bir alana yayılıyor. Sektör analistlerine göre şirket, bu adımla yüksek standartlı dışa açılımı teşvik etmeyi sürdüren Çin'de büyümesini devam ettirmeye yönelik uzun vadeli bağlılığını ortaya koydu.

Verbund sahası diye bilinen tesiste, devreye alınan 32 üretim hattında ulaşım, tüketim malları, elektronik, ev ve kişisel bakım sektörlerine yönelik temel kimyasallar, ara ürünler ve özel kimyasallar gibi 70'ten fazla ürün üretiliyor.

Guangdong, Ekonomi, Güncel, Basf, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 09:47:36. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.