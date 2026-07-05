Basın Konseyi'nden Gözaltılara Tepki

(ANKARA) - Basın Konseyi, T24 Dış Haberler Müdürü Buse Söğütlü ve Oda TV Editötü Ceren Erdoğdu'nun gözaltına alınmasına tepki göstererek, "NATO Zirvesi öncesi gazetecilerin, gazetecilik faaliyetleri nedeniyle şafak vakti evlerinden gözaltına alınmalarını endişeyle karşılıyoruz" açıklamasında bulundu.

Basın Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, T24 Dış Haberler Müdürü Buse Söğütlü ve Oda TV Editötü Ceren Erdoğdu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterildi. "Gazetecilerin gözaltına alınmasından vazgeçilmelidir" başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi öncesi, gazetecilerin, gazetecilik faaliyetleri nedeniyle şafak vakti evlerinden gözaltına alınmalarını endişeyle karşılıyoruz."

T24 Dış Haberler Müdürü Buse Söğütlü ile Oda TV Editörü Ceren Erdoğdu'nun basın ve ifade özgürlüğüne aykırı şekilde gözaltına alınmalarını kabul etmiyoruz. Zirve öncesinde devam eden gözaltı dalgasının, medyaya da uzanması, halkın haber alma hakkının ihlalidir. Bu tür şafak vakti uygulamaları aslında habere baskın-gazeteciliğin baskılanması-habercilerin derdest edilmesidir. Gazetecilerin görevlerine bir an önce dönmelerini bekliyoruz.

Ayrıca, NATO zirvesi önceki RTÜK ün yaptığı 'Dikkat, bu bir uyarıdır' minvalindeki yazılı açıklamayı da gördük. Uyarıdaki 'Gazetecilerin mesleki faaliyetleri nedeniyle zirve öncesi ve süresince yayın akışlarının yakından izlendiği ve mesleki etikle hareket edilmesi' uyarısını ibretle izliyoruz.

Bu uygulamaların, düşünceyi ifade özgürlüğünün ve halkın haber alma hakkının yok edilmesi olduğunu bir daha hatırlatıyoruz."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 36 adrese şafak baskını düzenlendiğini ve 39 kişinin gözaltına alındığı bilgisini paylaşmıştı. Gözaltına alınan isimler arasında T24 Dış Haberler Müdürü Buse Söğütlü ve Oda TV Editötü Ceren Erdoğdu da yer almıştı. Söğütlü'nün Avukatı Erman Öztürk, "Gözaltıların NATO toplantısıyla ilişkili olduğunu düşünüyoruz" açıklaması yapmıştı.