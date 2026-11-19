Erzincan'da evinde başından vurulmuş halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Uzman Çavuş Emirhan Çelik (24), memleketi Malatya'da toprağa verildi.

Erzincan'da görev yapan Uzman Çavuş Emirhan Çelik, önceki gün Hocabey Mahallesi'nde oturduğu evde arkadaşları tarafından silahla başından vurulmuş halde bulundu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan Çelik, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Cenazesi memleketi Malatya'ya getirilen Emirhan Çelik için tören düzenlendi. Malatya Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen törene, Çelik'in yakınlarının yanı sıra İl Jandarma Alay Komutan Vekili Albay Burhan Gökçen, askeri erkan ve çok sayıda kişi katıldı. Emirhan Çelik, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Ailesinin 3 çocuğundan biri olan Çelik'in 18 aydır uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi. Emirhan Çelik'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için yürütülen soruşturma çok yönlü sürüyor.