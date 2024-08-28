Başiskele'de firari hükümlü yakalandı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.K'yı Başiskele ilçesinde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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