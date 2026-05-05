Başiskele'de Su Baskını: Kurban Pazarı Tahliye Edildi
Başiskele'de Su Baskını: Kurban Pazarı Tahliye Edildi

05.05.2026 19:33
Yuvacık Barajı'nın tahliyesi sonrası Kiraz Deresi'nin debisi yükseldi, iş yerleri ve kurban pazarı su altında kaldı.

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesindeki Yuvacık Barajı'nın tahliyesini sağlayan derenin debisinin yükselince akarsu kenarındaki bazı iş yerleri ile kurbanlık pazarı tahliye edildi.

Kent genelinde 2 gündür aralıklarla etkisini sürdüren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Başiskele ilçesindeki Yuvacık Barajı'nın tahliyesinin sağlandığı Kiraz Deresi'nin debisi yükseldi. Artan yağışlarla dere taşarken, kıyısında bulunan bazı iş yerlerini su bastı. Paşadağ Mahallesi bölgesinde kurulan kurban pazarında da su baskını yaşandı. İlçe belediyesi ekipleri, dere ile pazar alanı arasında iş makineleriyle bent oluşturarak suyun ilerlemesini engellemeye çalıştı. Yaklaşık 300 kurbanlık hayvan, su seviyesinde yükselme nedeniyle olası risklere karşı TIR ve kamyonlara yüklenip tahliye ediliyor. Polis, vatandaşlara ve iş yeri yetkililerine uyarılarda bulundu.

Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA

