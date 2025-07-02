Başiskele'ye Gençler İçin Spor Salonu

Başiskele Belediyesi gençlerin sporla iç içe yaşam sürmesi için spor salonu inşa ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vezirçiftliği Mahallesi'de 2 bin 128 metrekarelik alan üzerine inşasına başlanan tesis, sporcuların yetiştirilmesine, fiziksel gelişimine ve sosyal hayatına imkan sağlayacak.

Salon, basketbol, voleybolun da aralarında olduğu farklı salon sporlarına uygun altyapısıyla vatandaşlara hizmet verecek.

Tesisin zemin katında spor salonu, 102 kişilik tribün, 2 soyunma odası, fuaye, büfe, personel odası, antrenör odası, elektrik, güvenlik kontrol, malzeme, mekanik odaları, tuvaletler ile çeşitli sirkülasyon alanları olacak.

Yaz tatiline giren öğrenciler atlarla buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Karneni Al, Maceraya Başla" etkinliğiyle 6-14 yaş aralığındaki çocuklara ilk binicilik deneyimini yaşattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaz tatiline özel düzenlenen etkinlik, Kocaeli Atlı Spor Kulübü'nde yapıldı.

Etkinlik, uzman eğitmenler eşliğinde ücretsiz gerçekleştirilerek, çocukların hem fiziksel gelişimine hem de özgüvenlerine katkı sağlaması hedeflendi.