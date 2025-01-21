Başka Canlar Yanmasın: 12 Yaşındaki Eslem Teker'in Ölümü İhmalin Sonucu - Son Dakika
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Başka Canlar Yanmasın: 12 Yaşındaki Eslem Teker'in Ölümü İhmalin Sonucu

Başka Canlar Yanmasın: 12 Yaşındaki Eslem Teker\'in Ölümü İhmalin Sonucu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısında hayatını kaybeden 12 yaşındaki Eslem Teker'in babası, diğer çocukların da bu tarz olaylardan etkilenmemesi için yetkililerden önlem alınmasını istedi.

21.01.2025 10:19  Güncelleme: 10:24
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HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısında ölen 7'nci sınıf öğrencisi Eslem Teker'in (12) babası Ersin Teker (34), taziye evinde Demirören Haber Ajansı'na konuştu. Bir zincir markette kasiyer olan Ersin Teker, "Maalesef kızım ihmal sonucu vefat etti. Bundan sonra da kimsenin canı yanmasın, başka kimsenin evlatları bu tarz olaylardan boş sebeplerden dolayı ölmesin. Başıboş köpekleri toplasınlar, müdahale etsinler. Bizim canımızdan can gitti" dedi.

İlçedeki Ahmed-i Hani Ortaokulu'nda karnesini ve teşekkür belgesini alan Eslem Teker, cumartesi günü kütüphaneden kitap almak için evden çıktı. Teker, evlerinin yakınındaki boş alanda başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Durumu fark eden amcası Erdem Teker, köpeklere müdahale ederek uzaklaştırdı. Ağır yaralanan Eslem Teker için ambulans çağırıldı. Sağlık ekipleri tarafından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Teker, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Ancak Teker, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Eslem Teker için ilçeyle 14 kilometre uzaklıkta bulunan Kadıköy'de taziye çadırı kuruldu. Bir zincir markette kasiyer olarak çalışan baba Ersin Teker, dün ve bugün taziyeleri kabul ederken, yaşadığı acıyı DHA'ya anlattı. 2'si kız olan 4 çocuğundan birini kaybettiğini belirten Teker, başka açıların yaşanmaması için tedbir alınması gerektiğini söyledi. Olay gününü anlatan baba Teker, "Olay yaşandığı sırada iş yerindeydim. Kızım da kütüphaneye gitmek üzere evden çıkmış. 20 metre uzaklaşınca da sürü halinde dolaşan köpeklerin saldırısına uğramış. Saldırı sonrası olay yerine gitmişler, kanlar içindeymiş. Bana haber verdiklerinde zaten iş işten geçmişti" dedi.

'TEDBİR ALINMASI İÇİN DİLEKÇE VERMİŞLERDİ'

Çevredeki başıboş köpeklerin toplanmasını isteyen Teker, "Başıboş köpekler hem ilçe merkezde, hem de bizim bulunduğumuz mahallenin çevresinde bulunuyor. Bu yeni bir sorun değil, eski bir sorun. Herkes kulağını kapatmış. Maalesef kızım ihmal sonucu vefat etti. Bundan sonra da kimsenin canı yanmasın, başka kimsenin evlatları bu tarz olaylardan, boş sebeplerden dolayı ölmesin. Başıboş köpekleri toplasınlar, müdahale etsinler. Hiç kimsenin bundan sonra canı yanmasın bizim canımızdan can gitti. Yetkililerin tedbir almasını istiyorum. Söyleyecek bir şey de bulamıyorum. Artık ciddi bir önlem alsınlar. 2 erkek, 2 de kızım vardı maalesef biri aramızdan ayrıldı. Komşularımız başıboş köpeklerin toplanması için Belediyeye, Kaymakamlığa ve Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne tedbir alınması için dilekçe vermişlerdi" diye konuştu.

'ALLAH KİMSENİN BAŞINA BÖYLE BİR ACI GETİRMESİN'

Eslem'in amcası Erdem Teker de "Sabah saat 11.00 sıralarında camdan dışarıya baktım ve sürü halinde gezen başıboş köpekleri gördüm. Cep telefonumla zum yaparak baktığımda köpeklerin arasında bir insanın olduğunu fark ettim. Hemen evden çıktım ve elime bir kürek alarak köpekleri kovaladım. Ancak yeğenim Eslem'i kanlar içinde gördüm. 155 ve 112 ekiplerini aradım. Ekipler olay yerine gelip ilk müdahaleyi yaptı ancak hastaneye götürüldüğümüzde yeğenim Eslem'i kaybettik. Allah kimsenin başına böyle bir acı getirmesin. Eslem, okulda çalışkan ve başarılı bir öğrenciydi. Cuma günü karnesini aldı ve bize teşekkür belgesini hediye etti. Cumartesi günü ise kütüphaneden kitap almak için evden çıktı" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Başka Canlar Yanmasın: 12 Yaşındaki Eslem Teker'in Ölümü İhmalin Sonucu - Son Dakika

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