Başka'nın Başkale İlçesinde Pancar Toplamaya Gidenler Mahsur Kaldı

Başkale'de pancar toplamaya gidenler mahsur kaldı

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde pancar toplamaya giden vatandaşlar dönüşte su seviyesinin artması nedeniyle saatlerce süren çalışmalar sonucunda sağ salim kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Hasanabat mahallesindeki vatandaşlar dün sabah saatlerinde Şivreş yaylasına pancar toplamak için gitti. Günü orada geçirdikten sonra geri dönmek isteyen köylüler su seviyesinin yükselmesi yüzünden karşıya geçemeyerek sıkışıp kaldıkları bölgede cep telefonlarıyla yardım talep etti.

Yardım çağrısı üzerine, Jandarma ve Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin saatler süren çalışmaları sonrası suyun karşı tarafında mahsur kalan yaklaşık 20 kişiyi araçlarıyla birlikte güvenli bir biçimde tahliye etti.

Tahliye edilen vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edildi.