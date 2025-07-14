Başkale\'de 70 Kilo Skunk Ele Geçirildi

VAN'ın Başkale ilçesinde jandarmanın hudut bölgesinde düzenlediği operasyonda araziye gizlenmiş 70 kilo skunk ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından istihbari çalışma kapsamında, 6 Temmuz'da Başkale ilçesi hudut bölgesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, araziye gizlenmiş 70 kilo skunk ele geçirildi. Şüphelilerin yakalanması için Başkale Cumhuriyet savcılığı koordinesinde adli soruşturma başlatıldı.
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