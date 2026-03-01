Başkale\'de Gümrük Kaçağı Eşya ve Gıda Ele Geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde gümrük kaçağı eşya ve gıda ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlık Mahallesi'nde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

Kontrollerde, 1 ton 750 kilogram gıda ele geçirildi, şüpheli M.A. gözaltına alındı.

Ayrıca Barış Mahallesi mevkisinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 9 bin 810 gümrüksüz kaçak eşya ele geçirildi, olayla ilgili A.D. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.