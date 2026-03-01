Başkale'de Yangın: 67 Küçükbaş ve 1 İnek Can Verdi - Son Dakika
Başkale'de Yangın: 67 Küçükbaş ve 1 İnek Can Verdi

01.03.2026 14:39
VAN'ın Başkale ilçesinde çıkan yangında 67 küçükbaş hayvan ve 1 inek hayatını kaybetti.

Başkale ilçesi Köprüağzı Mahallesi'nde Fehmi Kardaş'a ait ahırda sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyerek tüm ahırı sardı. Duman ve alevlerin yükseldiğini fark eden ahır sahibinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Van Büyükşehir Belediyesi Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ahırda bulunan 30 koyun, 37 kuzu ve 1 inek öldü.

Olayın ardından Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zarar tespit çalışması başlattı. Tek geçim kaynağının hayvancılık olduğunu belirten Fehmi Kardaş, yetkililerden yardım beklediğini söyledi.

Yangının çıkış nedeninin tespitine ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Başkale, Güncel, Son Dakika

