Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, Milas'ta Vatandaşlar ile Bir Araya Geldi
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, Milas'ta Vatandaşlar ile Bir Araya Geldi

14.03.2026 12:54  Güncelleme: 14:44
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bafa Mahallesi'ndeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi ve gerekli planlamaların yapılacağına dair assurances verdi.

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Milas ilçesine bağlı Bafa Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafa hayırlı işler diyenen Aras, talep ve önerilerini dinledi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bafa Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Bafa'da faaliyet gösteren esnafı ziyaret eden Aras, hayırlı işler dileyerek, sorun ve beklentilerini dinledi. Başkan Aras, bölge halkının talepleriyle ilgili gerekli planlamaların ve çalışmaların yapılacağını söyledi.

Vatandaşların ilettiği talep ve önerilerin yerel yönetim açısından yol gösterici olduğunu belirten Başkan Aras, "Muğla'nın her köşesinde vatandaşlarla buluşmaya devam ediyoruz. Hemşehrilerimizle bir araya gelmek, onların düşüncelerini dinlemek ve ihtiyaçlarını yerinde görmek bizim için çok önemli. Vatandaşlarımızla buluşarak sorunları yerinde tespit ediyor ve çözüm üretmek için çalışıyoruz" diye konuştu.

Bafa Mahallesi sakinleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Aras'a teşekkür etti. Ziyaret sırasında Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a eşlik etti.

Kaynak: ANKA

