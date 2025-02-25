Başkan Ahmet Kaya, Karla Mücadele Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
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Başkan Ahmet Kaya, Karla Mücadele Çalışmalarını İnceledi

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, yoğun kar yağışının ardından karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi ve ekiplerin özverili çalışmalarını takdir etti.

25.02.2025 11:09
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(TRABZON)- Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, yoğun kar yağışının ardından başlatılan karla mücadele çalışmalarını gece saatlerinde yerinde inceledi. Başkan Kaya, "Büyükşehir-Ortahisar yol ağı demeden yollarımızı açıyoruz" dedi.

Trabzon genelinde geçen haftadan itibaren etkili olan kar yağışı, dün akşam saatleri itibariyle yoğunluğunu arttırdı. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, saat 03.15'te Erdoğdu-Çamoba mahalleleri bağlantı yolu Köseoğlu Caddesi'nde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen karla mücadele çalışmalarını inceledi.

Kar yağışının başladığı andan itibaren vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Fen İşleri Müdürlüğü, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin büyük çaba sarf ettiklerini ifade eden Başkan Kaya, inceleme yaptığı bölgede karla mücadele çalışması yürüten ekiplere moral verdi.

Faaliyetlerle ilgili bilgi veren Başkan Kaya, "Ekiplerimiz 3-4 gündür dur durak bilmeden, insanüstü bir gayretle gece-gündüz demeden çalışıyor, mahallelerimizdeki ana yollarda, ara yollarda kar temizliği yapıyorlar. Büyükşehir-Ortahisar yol ağı demeden özverili şekilde çalışmalarını yürütüyorlar. 87 mahallemizde bulunan toplam bin 935 sokağımızın, güvenli şekilde araç ve yaya trafiğine açılması için büyük bir gayret gösteren ekiplerimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Başkan Ahmet Kaya, Karla Mücadele Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika

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