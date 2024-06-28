Başkan Akın, Şehir Teknolojileri Programı'nı tamamlayan çocuklara sertifikalarını verdi - Son Dakika
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Başkan Akın, Şehir Teknolojileri Programı'nı tamamlayan çocuklara sertifikalarını verdi

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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, NE10 Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme Merkezi bünyesinde düzenlenen 7. Dönem Şehir Teknolojileri Programı'nı başarıyla tamamlayan çocuklara sertifikalarını verdi.

28.06.2024 13:33  Güncelleme: 15:14
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(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, NE10 Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme Merkezi bünyesinde düzenlenen 7. Dönem Şehir Teknolojileri Programı'nı başarıyla tamamlayan çocuklara sertifikalarını verdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi NE10 Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme Merkezi bünyesinde düzenlenen 7. Dönem Şehir Teknolojileri Programı'nı başarıyla tamamlayan çocuklar, sertifikalarını Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın elinden alarak mezun oldu. Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen mezuniyete çocuklar,  aileleriyle birlikte katıldı.

Başkan Akın, ebeveynlere teşekkür etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, programda şunları söyledi:

"Ben şöyle söylüyorum her seferinde, buna samimiyetle inanmanızı rica ediyorum. Burada bir evladımızı, bir çocuğumuzu, bir kardeşimizi gördüğümüz zaman inanın kendi evladımı görmüş kadar heyecanlanıyorum. Onun için sizlere de bu verdiğiniz emekten dolayı, çocuklarımıza yaşattığınız bu özgüvenden dolayı, Cumhuriyet kenti Balıkesir'e Kuvayı Milliye kenti Balıkesir'e bu evlatlarımızı daha ileriye taşımak için verdiğiniz destek için hepinize teşekkür ederim. Ben evlatlarımızı burada tebrik ediyorum ve hepsine buradan sizlerle birlikte büyük bir alkış rica ediyorum. Bu kardeşlerimizin, çocuklarımızın yanında olup, onlara bu özgüveni verip yanında olup desteklediğiniz için sizlere de ayrıca teşekkür ediyor; hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Hayırlı, uğurlu olsun."

Kaynak: ANKA

Ahmet Akın, Balıkesir, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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