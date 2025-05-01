Başkan Ataç'tan Eskişehirspor'a Ziyaret ve Moral Desteği

(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ni ziyaret ederek kırmızı-siyahlıların ligin son maçında Mezitli 33 Spor ile oynayacağı karşılaşma öncesinde, sporculara ve teknik ekibe başarılar diledi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehirspor tesislerini ziyaret etti. Başkan Ataç'a ziyaretinde, Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcıları Suat Yalnızoğlu ve Erdal Şahbaz da eşlik etti.

Ataç, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri ziyaretinde Eskişehirspor kulüp, yönetimi, Eskişehirspor'un başarılı futbolcuları ve teknik ekiple bir araya geldi. Başkan Ataç, kırmızı-siyahlıların 4 Mayıs Pazar günü ligin son maçında Mezitli 33 Spor ile oynayacağı karşılaşma öncesinde, sporculara ve teknik ekibe başarılar diledi.

Antrenman sonrası Eskişehirspor futbolcularına seslenen Başkan Ataç, "Bugüne kadar verdiğiniz emeklere teşekkür ediyorum. Bu maçı alacağınıza eminim. Oynayacağınız maçtan kabiliyetle döneceksiniz. Her koşulda o sahadan alnınızın akıyla çıkacaksınız. Takımımıza yürekten güveniyoruz. Sahada dualarımız sizinle. Sizlere mücadelenizde başarılar diliyorum" dedi.