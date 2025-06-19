Başkan Ataç, Yarımca Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Yarımca Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Vatandaşların istek ve önerilerini dinleyen Ataç, "Mahallelerimizi kırsal ya da merkez olarak ayırt etmeden eşit hizmet anlayışıyla bugünlere kadar geldik" dedi.

Başkan Ataç, hem kent hem de kırsal mahalle sakinleri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Ataç son olarak, Yarımca Mahallesi'ni ziyaret ederek Mahalle Muhtarı Urfi Kökçe ve vatandaşlar ile buluştu. Burada vatandaşların istek ve taleplerini dinleyerek not alan Ataç, mahallede yapılacak hizmetleri de inceledi.

Ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulunan Ataç, şunları kaydetti:

"Yarımca Mahallemizi ziyaret ederek hemşehrilerimizle bir araya geldik. Tepebaşı'nın kırsal bölgeleri arasında önemli bir yere sahip olan Yarımca Mahallesi sakinlerinin ihtiyaçlarını ve beklentilerini dinledik. Her zaman söylediğim gibi mahallelerimizi kırsal ya da merkez olarak ayırt etmeden eşit hizmet anlayışıyla bugünlere kadar geldik. Vatandaşlarımızın bizlerden istekleri oldu. Onların hepsini tek tek değerlendirip, eşit hizmet sunmaya devam edeceğiz. Bizi güler yüzle karşılayan, samimiyetini esirgemeyen tüm Yarımcalı hemşehrilerime teşekkür ediyorum."