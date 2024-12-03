Başkan Bakkalcıoğlu, Kapalı Pazar Esnafını Ziyaret Etti

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(BİLECİK) - Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, kapalı pazar esnafını ziyaret ederek, talepleri yerinde dinledi.

Başkan Bakkalcıoğlu, Belediye Meclisi'nin kadın üyeleriyle ilçedeki kapalı pazarı ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Pazar esnafına hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Başkan Bakkalcıoğlu, esnafın istek, beklenti ve sorunlarını yerinde dinledi.

Esnafın kendisinden bir isteğinin olup olmadığını soran Başkan Bakkalcıoğlu, pazar ziyareti sırasında alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti.