Yunusemre Belediye Başkanı Balaban, Üçpınar Mahallesi'nde Saha İncelemesi Yaptı

24.02.2026 12:32  Güncelleme: 14:08
Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Üçpınar Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek, çevre iyileştirmeleri ve sosyal alan ihtiyaçlarına yönelik projeleri inceledi. Mahalle esnafını da ziyaret eden Balaban, vatandaşların taleplerini dinleyerek çözüme kavuşacağını söyledi.

(MANİSA) – Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Üçpınar Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek, bölgede hayata geçirilecek projelere ilişkin saha incelemesi yaptı.

Ziyaretlerini sürdüren Balaban, Üçpınar Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Buluşmaya CHP Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak ve Üçpınar Mahalle Muhtarı Levent Ay da katıldı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyen Balaban, özellikle çevre iyileştirmeleri ve sosyal alan ihtiyaçlarına ilişkin iletilen konuları not aldı. Vatandaşları tek tek dinleyen Balaban, taleplerin en kısa sürede değerlendirilerek çözüme kavuşturulacağını ifade etti.

Saha incelemesi

Toplantının ardından Muhtar Ay ve mahalle sakinleriyle birlikte saha incelemesine çıkan Balaban, teknik ekiplerden planlanan çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Balaban, incelemeler sırasında mahallede yaşam kalitesini artıracak projelerin kısa sürede hayata geçirileceğini belirtti.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri de taleplerinin yerinde incelenmesi dolayısıyla Balaban'a teşekkür etti.

Programın sonunda Balaban ve Arcak mahalle esnafını da ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu.

Kaynak: ANKA

