Başkan Böcek, Kaş Center Projesi ve Yatırımlar Hakkında Bilgi Verdi - Son Dakika
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Başkan Böcek, Kaş Center Projesi ve Yatırımlar Hakkında Bilgi Verdi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kaş ilçesine yapılan yatırımlar ve planlanan Kaş Center projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kaş Belediyesi Halk Lokantası'nın açılışını gerçekleştiren Böcek, 3 milyar 448 milyon liralık yatırım yapıldığını ve 1 milyar 800 milyon liralık altyapı yatırımının devam ettiğini belirtti.

12.12.2024 17:14
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(ANTALYA)- Kaş ilçesini ziyaret eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ilçeye kazandıracakları Kaş Center projesiyle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Kaş Belediyesi Halk Lokantası'nın açılışını da yapan Başkan Böcek, ilçeye bugüne kadar 3 milyar 448 milyon liralık yatırım yaptıklarını, hala 1 milyar 800 milyon liralık altyapı yatırımının da devam ettiğini açıkladı.

CHP İl Başkanı Nail Kamacı ile birlikte CHP Kaş İlçe Başkanlığı'na ziyarette bulunan Başkan Böcek, İlçe Başkanı Mehmet Vural Arıkan ve partililerle bir araya geldi. Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan'ı makamında ziyaret eden Başkan Böcek, ilçeye kazandırılacak hizmet ve projelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Ardından iki başkan ve belediye bürokratlarının katıldığı bir çalışma toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılması planlanan Kaş Center projesiyle ilgili bir sunum yapıldı. Eski otobüs terminali alanına yapılması planlanan projenin, vatandaşların kullanabileceği kentsel bir alan, çeşitli etkinliklere olanak tanıyan bir kent meydanı, sosyal ve kültürel işlevleri barındıran bir merkez olacağı anlatıldı.

"Milletin parasını millete harcadık"

Esnafı ziyaret ederek, 'hayırlı işler' dileklerin ileten Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kaş Belediyesi Halk Lokantası'nın açılışını da yaptı. Açılışta konuşan Başkan Böcek, 19 ilçede kimseyi ayırt etmeden gece gündüz çalıştıklarını belirterek, 3 bin 754 kilometre içme suyu hattı, 2 bin 656 kilometre asfalt, 514 kilometre kanalizasyon yaptıklarını söyledi. Başkan Böcek, Halk Süt, Halk Mama, Halk Et, Halk Ekmek gibi sosyal projeler ve sosyal yardımlarla vatandaşın her zaman yanında olduklarını dile getirerek, milletin parasını millete harcayıp halka hizmet ettiklerini aktardı. Başkan Muhittin Böcek, bugüne kadar 3 milyar 448 milyon lira yatırım yaptıkları ilçede hala 1 milyar 800 milyon liralık altyapı yatırımının devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Başkan Böcek, Kaş Center Projesi ve Yatırımlar Hakkında Bilgi Verdi - Son Dakika

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