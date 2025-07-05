Başkan Böcek Tutuklama Talebiyle Sevk Edildi - Son Dakika
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Başkan Böcek Tutuklama Talebiyle Sevk Edildi

05.07.2025 20:49
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, rüşvet soruşturması kapsamında sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

TUTUKLANMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in savcılıktaki sorgusu 2 saatte tamamlandı. Başkan Böcek, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Muhittin Böcek, Politika, 3-sayfa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Böcek Tutuklama Talebiyle Sevk Edildi - Son Dakika

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