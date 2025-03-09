Başkan Bozbey, Gençlerle Sahurda Buluştu - Son Dakika
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Başkan Bozbey, Gençlerle Sahurda Buluştu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey ile birlikte Görükle Gençlik Merkezi'nde düzenlenen sahur programında gençlerle bir araya geldi. Başkan Bozbey, itfaiye çalışanlarına teşekkür ederken, Ramazan ayının bereketini gençlerle birlikte paylaştı.

09.03.2025 14:28  Güncelleme: 18:25
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(BURSA) – Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey ile birlikte Görükle Gençlik Merkezi'nde düzenlenen sahur programında gençlerle bir araya geldi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey ile birlikte ilk olarak Küçük Sanayi İtfaiye İstasyonu'nu ziyaret ederek personel ile birlikte sahur yaptı. İstasyonda incelemelerde bulunan Başkan Bozbey, itfaiye çalışanlarıyla sohbet ederek fikirlerini aldı. İtfaiye teşkilatının, Bursa'nın güvenliği için gece gündüz görev yaptığını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, "Yangın, doğal afet ve acil durumlarda tereddütsüz müdahaleleriyle kentin güvenliğine katkı sağlayan itfaiye erlerimize özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum. Bursa için 7/24 görev başında olan itfaiyecilerimize kolaylıklar diliyorum. Ramazan ayının bereketini ve dayanışmasını birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Başkan Mustafa Bozbey, daha sonra eşi Seden Bozbey ile birlikte Görükle Gençlik Merkezi'ne geçerek ders çalışan gençleri ziyaret etti. Buluşmaya, CHP Parti Meclis üyesi Canan Taşer, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Gökay Azak, Bursa Kent Konseyi Başkanı Ertuğrul Aksoy ve belediye bürokratları da katıldı. Ramazan ayının bereketini ve dayanışmasını paylaşmaya devam ettiklerini dile getiren Başkan Bozbey, "Eşim Seden Bozbey'le birlikte sahurda Bursa'mızda eğitim gören öğrenci kardeşlerimizle bir araya gelip, sahur soframızı paylaştık. Görükle Gençlik Merkezimizde gerçekleşen sahur programında, Ramazan'ın birlik ve paylaşım ruhunu hep birlikte yaşadık. Katılan tüm gençlerimize teşekkür ediyor, bu mübarek ayın kentimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Başkan Bozbey, Gençlerle Sahurda Buluştu - Son Dakika

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