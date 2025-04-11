Başkan Bozbey, Yıldırım'daki Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 'Başkan Bozbey Burada' projesi kapsamında Yıldırım Piremir Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Bozbey, "Yıldırım'ın en önemli sorununun kentsel dönüşüm olduğunu gittiğimiz her yerde görüyoruz. Ulaşım, sosyal donatı alanları konusunda da talepler alıyoruz. Yapacağımız çalışmalarla vatandaşımızın yüzünü güldüreceğiz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in her 15 günde bir farklı bir ilçede vatandaşlarla buluşup talep ve önerilerini dinlemek, sorunları yerinde tespit edip hızlı çözümler üretmek amacıyla başlattığı 'Başkan Bozbey Burada' projesini sürüyor. Proje kapsamında tüm ilçelere makamını taşıyan Başkan Bozbey, son olarak tüm yönetim kadrosu ile birlikte Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

İlk olarak Yıldırım Kaymakamı Metin Esen'i makamında ziyaret eden Bozbey'e CHP Yıldırım İlçe Başkanı İlhami Gün de eşlik etti. Yıldırım ilçesindeki kentsel dönüşüm ve yapılaşma konularının ele alındığı görüşmede, ilçedeki afet yönetimiyle ilgili mevcut durum ve alınabilecek önlemler konuşuldu.

Vatandaşların talep ve önerilerini dinledi

Başkan Bozbey, daha sonra Adile Naşit Kültür Merkezi'nde Yıldırım ilçesindeki muhtarlarla bir araya geldi. Yıldırım Muhtarlar Derneği Başkan Muhsin Sak'ın da yer aldığı buluşmada muhtarların taleplerini dinleyen Bozbey, her bir mahalleye eşit ve adil hizmet anlayışını sürdüreceklerini ifade etti. 'Başkan Bozbey Burada' programı kapsamında Uludağ Taksi Durağı'na da uğrayarak taksicilerle buluşan Bozbey, esnafın sorunlarını ve taleplerini dinleyerek not aldı. Bozbey, ziyaretlerin ardından Piremir Mahallesi Teleferik Meydanı'nda vatandaşlarla buluştu. Otobüste bulunan makamında vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Bozbey, çözüm önerilerini ve projelerini de anlattı.

"Yapacağımız çalışmalarla vatandaşımızın yüzünü güldüreceğiz"

'Başkan Bozbey Burada' projesi kapsamında tüm belediye yöneticileriyle birlikte ofislerini Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesi'ne taşıdıklarını söyleyen Bozbey, "İlk olarak Yıldırım Kaymakamı Metin Esen'i ziyaret ederek ilçemizin sorunları hakkında istişare ettik. Ardından Yıldırımlı muhtarlarla buluştuk. Muhtarlarımızdan güzel bilgiler ve geri dönüşler aldık. Mahallelerimizin sorunlarını biliyoruz. Yıldırım'daki tüm çocukların gülümsemesi için hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Yıldırım'ın en önemli sorununun kentsel dönüşüm olduğunu gittiğimiz her yerde görüyoruz. Ulaşım, sosyal donatı alanları konusunda da talepler alıyoruz. Yapacağımız çalışmalarla vatandaşımızın yüzünü güldüreceğiz" dedi.