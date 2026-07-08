Başkan Bulut Altyapı Çalışmalarını İnceledi

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, altyapı çalışmalarını incelemede bulundu.

Bulut, Eski Kavaklı Caddesi'nde devam eden çalışmalarını takip ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Altyapıya büyük önem verdiklerini ifade eden Bulut, kentin en büyük sorununu ortadan kaldırmak için yoğun bir şekilde mücadele ettiklerini belirtti.

Yaz döneminde kanalizasyon hattını bitirmeyi hedeflediklerini aktaran Bulut, sahada görev yapan ekiplere kolaylıklar diledi.