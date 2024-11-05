Başkan Bulut Esnafı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Başkan Bulut Esnafı Ziyaret Etti

Başkan Bulut Esnafı Ziyaret Etti

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, esnafla bir araya gelerek destek ve projeleri tanıttı.

05.11.2024 09:46
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Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, esnaf ziyaretinde bulundu.

Bulut, Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki esnafı ziyaret edip, sohbet etti.

Vatandaşların isteklerini dinleyen Bulut, kent için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

Kendilerine destek olan herkese teşekkür eden Bulut, daha modern bir kent inşa etme arzusunda olduklarını kaydetti.

"Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi" tanıtıldı

Kırklareli'nde "Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi" tanıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, bir otelin toplantı salonunda düzenlenen programda proje hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Kooperatifleşmenin önemli olduğunu belirten Karaca, özellikle kadınların kooperatifleşme ile daha ön plana çıkabileceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından katılımcılara projenin detayları anlatıldı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Özdemir'e ziyaretler

Kırklareli Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüne atanan Hatice Özdemir'e ziyaretler sürüyor.

Özdemir, makamında İl Jandarma Komutanı Cemalettin Akyüz, İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun ile Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Sebahattin Dönmez'i kabul etti.

Özdemir ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Başkan Bulut Esnafı Ziyaret Etti - Son Dakika

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