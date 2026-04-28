Başkan Büyükakın, KODELİG’26 Robot Yarışması’nda Gençlerle Buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen KODELİG’26 Ulusal Robot Yarışması’nın açılışı yapıldı. 11 kategoride 739 takım ve 2.330 yarışmacının katıldığı etkinlikte toplam 2 milyon TL ödül dağıtılacak. Başkan Büyükakın, açılış konuşmasında gençlerin TEKNOFEST kuşağı olduğunu vurgulayarak, “Bu yarışmanın kazananı Türkiye ve Kocaeli olacak” dedi. Programın sonunda Büyükakın, Kocaelisporlu futbolcular Serhat Öztaşdelen ve Joseph Nonge ile robot futbolu gösteri maçı yaptı ve iki gol attı. Yarışmalar 30 Nisan Perşembe günü sona erecek.