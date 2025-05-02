Başkan Büyükkılıç, şehit yakınları ve gaziler için hazırlanan lokal salonu inceledi - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç, şehit yakınları ve gaziler için hazırlanan lokal salonu inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Valiliği işbirliğiyle hayata geçirilen şehit yakınları ve gaziler için özel olarak hazırlanan lokal salonu gezdi.

02.05.2025 12:28
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Valiliği işbirliğiyle hayata geçirilen şehit yakınları ve gaziler için özel olarak hazırlanan lokal salonu gezdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şehit ve gaziler derneği üyeleri için modern bir lokal salonu kısa sürede inşa edilerek hizmete sunuldu.

Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığına bağlı Teknik Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ekiplerince lokal, toplantılar ve etkinliklere uygun şekilde tasarlandı.

Şehit ailelerinin ve gazilerin her zaman yanında olduklarını kaydeden Büyükkılıç, "Böylesine anlamlı bir projeyi kısa sürede tamamlayarak derneğimizin hizmetine sunan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, lokalimizin hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

Büyükkılıç'a, ziyaretinde Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı da eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Başkan Büyükkılıç, şehit yakınları ve gaziler için hazırlanan lokal salonu inceledi - Son Dakika

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