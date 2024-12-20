Başkan Çırpanoğlu, Bitik Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

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(ANKARA) - Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Bitik Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahalle ziyaretleri kapsamında Bitik sakinleriyle buluşan Başkan Çırpanoğlu, bölgenin genel durumu ve ihtiyaçları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Çırpanoğlu, mahalle sakinlerine hizmetlerinin sürekliliği ve kalitesi konusunda taahhütte bulunarak, her zaman vatandaşların yanında olacağını belirtti.

Misafirperverlikleri için mahalle muhtarına ve tüm hemşehrilerine teşekkür eden Çırpanoğlu, "Gayemiz hizmet, yaklaşımımız samimiyet" diyerek, bu tür ziyaretlerin önemine dikkati çekti.

Ziyaret, karşılıklı fikir alışverişi ile son buldu.