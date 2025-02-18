Başkan Çırpanoğlu Kınık Mahallesi'nde Sorunları Dinledi - Son Dakika
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Başkan Çırpanoğlu Kınık Mahallesi'nde Sorunları Dinledi

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Kınık Mahallesi'nde gerçekleştirilen toplantıda vatandaşlarla bir araya gelerek mahalle ihtiyaçlarını dinledi ve çözüm önerileri sundu.

18.02.2025 13:37  Güncelleme: 15:05
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(ANKARA) - Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Kınık Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kınık Mahallesi'nin ihtiyaçları ve sorunlarına ilişkin mahalle sakinleriyle fikir alışverişinde bulunan Başkan Çırpanoğlu, çözüm önerilerini sunarak sorunların çözülmesi için gerekli adımların atılacağını vurguladı. Başkan Çırpanoğlu, hemşehrilerinin taleplerini dinledi ve çözüm yolları üzerinde durdu. Çırpanoğlu, Kınık Mahallesi'nin gelişmesi için atılacak adımlarla ilgili de bilgi vererek her zaman hemşehrilerinin yanında olduklarını belirtti.

İlçeye hizmet konusunda özverili çalışmalar yapacaklarını belirten Çırpanoğlu, "Ben Kahramankazan ucuza gitsin istemiyorum. Kendi memleketimiz diye gözümüze güzel geliyor ama inanın dışardan gerçekten bakmasını bilen için Kahramankazan çok güzel. Bu kadar güzel havası olan, suyu olan hem yeşilliği olan hem ovası olan hem de insanı güzel olan nadir yerlerden birisi. Biraz da tabi kendi memleketimiz. Bu noktada kendi memleketimize sahip çıkmak için bu yola baş koyduk. İnsanın kendi memleketine hizmet etmesi kadar keyifli bir şey yok. Allah'ın izniyle bütün köylerimize, bütün mahallelerimize elimizden gelenin fazlasını yapacağız" dedi.

Başkan Çırpanoğlu, misafirperverliklerinden dolayı Kınık Mahallesi Muhtarı'na ve mahalle sakinlerine teşekkür ederek, bir araya geldikleri için memnuniyetini dile getirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Başkan Çırpanoğlu Kınık Mahallesi'nde Sorunları Dinledi - Son Dakika

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