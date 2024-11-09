Başkan Çırpanoğlu'ndan Aydın Mahallesi Ziyareti

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(ANKARA) - Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Aydın Mahallesi'ni ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Aydın Mahallesi sakinlerinin talep, öneri ve şikayetlerini dinleyen Başkan Çırpanoğlu, mahalleye yönelik çalışmalarına ilişkin vatandaşlara bilgi verdi. Ziyarette samimi bir atmosfer oluşurken, Başkan Çırpanoğlu çözüm odaklı bir yaklaşımla hizmet vermeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Çırpanoğlu, "Mahallemizin sorunlarına kalıcı çözümler sunmak için her türlü adımı atacağız. Halkımızın desteğiyle Kahramankazan'ı daha yaşanabilir bir yer haline getirmekte kararlıyız" dedi.