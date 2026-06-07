Başkan Demir Asker Arkadaşlarıyla Plaj Temizliği Yaptı - Son Dakika
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Başkan Demir Asker Arkadaşlarıyla Plaj Temizliği Yaptı

Başkan Demir Asker Arkadaşlarıyla Plaj Temizliği Yaptı
07.06.2026 17:14
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Çatalzeytin Belediye Başkanı Demir, asker arkadaşlarıyla sahilde mıntıka temizliği gerçekleştirdi.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde Belediye Başkanı Ahmet Demir, asker arkadaşlarıyla sahildeki çöpleri temizledi.

Asker arkadaşlarıyla Çatalzeytin'de bir araya gelen ve ilçe sahilinde mıntıka temizliği yapan Demir, AA muhabirine, Adana İl Jandarma Komutanlığında 1984-1985 yılları arasında askerliğini yaptığını söyledi.

Askerlik arkadaşlarını Çatalzeytin'de ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Demir, "Adana Jandarma Bölge Komutanlığındaki asker arkadaşlarımızdan 45'i katıldı. Sahile inerek mıntıka temizliği yaptık. Birlik beraberlik buluşması oldu. Bizleri onore ettiler. Herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ahmet Demir, Çatalzeytin, Kastamonu, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Demir Asker Arkadaşlarıyla Plaj Temizliği Yaptı - Son Dakika

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