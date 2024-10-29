Başkan Demir, Cumhuriyet Bayramı\'nda Türkü Söyledi

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolasıyla sahneye çıkıp türkü söyledi.
İnönü Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir Spor Salonu'nda düzenlenen konserde, Belediye Başkanı Demir ile beraberindeki diğer yerel sanatçılar sahne aldı.
Demir, başta "Sarı saçlım mavi gözlüm" türküsü olmak üzere birçok parçayı seslendirdi. Demir'e ses sanatçısı Ferihan Atik ile müzikseverler de eşlik etti.
Cumhuriyet'in 101. yılını kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Demir, "Cumhuriyet'in kıymetini biliyoruz. Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet'i sizlere, gençliğe bırakacağız. Burada sizinle birlikte olmaktan mutluyum. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum." dedi.
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