Başkan Demirbaş'tan Depremzede Çocuklara Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Demirbaş'tan Depremzede Çocuklara Destek

Başkan Demirbaş\'tan Depremzede Çocuklara Destek
11.03.2026 10:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çubuk Belediye Başkanı, depremzede çocuklar için 'Bir Oyuncak Bin Tebessüm' kampanyasına destek verdi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Çubuk Engelliler ve Engelli Dostları Derneği öncülüğünde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen çocuklara bayram sevinci yaşatmak amacıyla başlatılan "Bir Oyuncak Bin Tebessüm" kampanyasına destek verdi.

Atatürk Parkı'ndaki standı ziyaret eden Demirbaş, derneğin başkanı Bünyamin Çevik'ten kampanya hakkında bilgi aldı.

Demirbaş, ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışma ruhunu pekiştirdiğini belirterek, kampanyanın deprem bölgesindeki çocukların yüzünde bir tebessüm oluşturmayı amaçladığını, çocukların yüzünde bir tebessüme vesile olmak istediklerini söyledi.

Çok sayıda oyuncakla kampanyaya destek olan Demirbaş, oyuncakların bayramın üçüncü gününde Hatay'daki depremzede çocuklara ulaştırılacağı kaydetti.

Kaynak: AA

Baki Demirbaş, Güncel, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Demirbaş'tan Depremzede Çocuklara Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor
E-Nabız’a bomba özellik geldi Eczane eczane gezmek sona eriyor E-Nabız'a bomba özellik geldi! Eczane eczane gezmek sona eriyor
“Kürtler tetikçi değildir“ diyen Bahçeli’ye DEM Parti’den yanıt "Kürtler tetikçi değildir" diyen Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
Yer: Rize Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı Yer: Rize! Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı
Maçın hakemine ’’Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız’’ diyerek tepki gösterdi Maçın hakemine ''Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız'' diyerek tepki gösterdi
Azerbaycanlı milli güreşçi Hint rakibine 13 saniyede kabusu yaşattı Azerbaycanlı milli güreşçi Hint rakibine 13 saniyede kabusu yaşattı

12:06
Trump, en büyük darbeyi İran’dan değil kendi halkından yedi
Trump, en büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi
12:04
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
11:40
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
11:24
İlber Ortaylı’dan kötü haber Fatih Altaylı sevenlerinden dua istedi
İlber Ortaylı'dan kötü haber! Fatih Altaylı sevenlerinden dua istedi
10:38
Yine gergin başladı İBB davasının 3. gününde “el sallama“ krizi
Yine gergin başladı! İBB davasının 3. gününde "el sallama" krizi
10:11
İlk kez ortaya çıktı ABD’nin uykularını kaçıracak görüntü
İlk kez ortaya çıktı! ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 12:11:17. #7.12#
SON DAKİKA: Başkan Demirbaş'tan Depremzede Çocuklara Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.