Başkan Doğan: Otogarı raylı sisteme yakın bir yere taşıyacağız

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Başkan Doğan: "Otogarı raylı sistem ve hızlı tren hattına yakın bir yere taşımayı planlıyoruz"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan:

"Yeni tramvay hattı ve 10 tren alımının maliyeti 12 milyar TL"

"Batı Çevre Yolu'nda sadece yolu yapacak kadar bir planla işimizi görüp, yolumuza devam edeceğiz"

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, otogarı raylı sistem ve hızlı tren hattına yakın bir yere taşımayı planladıklarını açıkladı.

Başkan Halit Doğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla yapılan 'Samsun İçin Her Daim Birlikte Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları'nda Samsun'da yapılması düşünülen projeler hakkında bilgilendirmede bulundu. Şehir içinde hizmet veren raylı sistem hattının otogar ve havalimanına kadar uzatılması konusuna değinen Başkan Doğan, raylı sistemi otogara götürmek yerine, otogarı raylı sistem ve hızlı trene yakın bir bölgeye taşımayı planladıklarını ifade etti.

"Otogarı raylı sistem ve hızlı tren hattına yakın bir yere taşımayı planlıyoruz"

Otogarla ilgili şikayetleri yakından takip ettiğini ifade eden Başkan Halit Doğan, "Havalimanı ve otogarla alakalı, bizim için en önemli sorun, şehir hastanesine taşımacılık sorunu. Havalimanına her gün bin 500 civarında yolcu taşıyoruz. Onu da kendi şirketimiz SAMAİR ile taşıyoruz. Memnuniyet çok üst seviyede. Orada herhangi bir sıkıntımız yok. Otogarla alakalı eleştirileri ben de dönem dönem duyuyorum. Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait değil ama şehre hizmet ediyor. Otogarı da raylı sisteme ve hızlı tren hattına yakın bir yere taşımayı planlıyoruz. İnşallah taşıdığımızda tren hattını değil, otogarı taşıyarak bu işi çözmüş oluruz" dedi.

"Yeni tramvay hattı ve 10 tren alımının maliyeti 12 milyar TL"

Belediyenin kasasından 1 kuruş çıkmadan Samsun'a kazandırılacak projelerin toplam maliyetinin 12 milyar TL olduğuna dikkat çeken Başkan Doğan, "Birçok projede Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte çalışıyoruz. 10 yeni tren alımıyla alakalı sözleşmeyi geçenlerde Samsun'da imzaladık. Yeni tramvay hattıyla ilgili proje ihalesine biz çıkıyoruz. Bakanlığımızla birlikte şehrimize kazandıracağız 10 milyar TL'lik bir iştir. 10 tren 2 milyar TL, sonraki iş de 10 milyar TL olmak üzere bu 2 işin toplam maliyeti 12 milyar TL. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin kasasından 1 kuruş çıkmadan hükümet ve devletimizin imkanlarıyla şehrimize kazandırılacak. Çok büyük bir iş. İlkadım ve Canik'i birbirine bağlayan, Atakum, İlkadım, Canik 3 ilçemizi Tekkeköy ile birlikte aynı aks içerisinde aktarmalarla trafiği rahatlatacak, kolaylaştıracak önemli bir iştir" diye konuştu.

"Batı Çevre Yolu'nda sadece yolu yapacak kadar bir planla işimizi görüp, yolumuza devam edeceğiz"

Batı Çevre Yolu projesinin iptal olmadığını, daha önce yapılan planların mahkemelik olduğunu ve itirazların haklı olduğunu dile getiren Başkan Doğan, "Barı Çevre Yolu, Doğu Çevre Yolu konusunda çalışıyoruz. Batı Çevre Yolu'nda mahkemelik olan süreçleri devam eden planlarımız vardı. Biz de biraz baktığımızda yaklaşık 180 bin nüfus ilavesi yeni imar planı yapılan bölgelere yayma durumu var. Bu yol yapılmış olsa da gelecekte Atatürk Bulvarı'ndaki yol gibi yine şehir için çevre yolu mahiyetinde olacağı için bu planla alakalı itirazları biz de bu noktada haklı gördük. Sadece yolu yapacak kadar bir planla işimizi görüp, yolumuza devam edeceğiz. Yatırım programında da devam ediyor. Batı Çevre Yolu ile alakalı olumsuz hiçbir durum yok. Çalışmaya gayret ediyoruz" şeklinde konuştu.