Başkan Duman, Huzurevi Sakinleriyle Kurban Bayramı'nı Kutladı

(İZMİR)- Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, bu bayramda da geleneği bozmadı; huzurevi sakinlerini ziyaret ederek bayram sevincini Buca'nın çınarlarıyla paylaştı.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Kurban Bayramı'nda ilk ziyaretini huzurevine gerçekleştirdi. Buca'da bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam Kampüsü Zübeyde Hanım Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden Başkan Görkem Duman, ellerinden öptüğü huzurevi sakinleriyle bol bol sohbet etti.

Bayramın en güzel yanlarından birinin büyükleri hatırlamak ve onlarla bir araya gelmek olduğunu belirten Belediye Başkanı Görkem Duman, "Bayramlar, hatırlamanın, kucaklaşmanın, gönülden gönüle köprüler kurmanın adıdır. İşte biz de bu köprüyü en güçlü şekilde kurmak, gönülleri birleştirmek için buradayız. Biz Buca Belediyesi olarak her zaman büyüklerimizin yanında olmaya, sizlerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini önemsemeye devam edeceğiz. Sadece bayramlarda değil, yılın her günü gönül gönüle olacağız. Sizin dualarınız, bizim en güçlü dayanağımız" diye konuştu.