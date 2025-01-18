Başkan Ekinci Gençlerle Buluştu

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Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, gençlerler bir araya geldi.

Alper Gezeravcı Kültür Merkezi'nde sınavlara hazırlanan gençlerle bulaşan Ekinci, bir süre onlarla sohbet etti.

Gençlerin bu ülkenin geleceği olduğunu ve her zaman yanlarında olacaklarını ifade eden Ekinci, gençlerin sınavlara iyi hazırlanabilmeleri için Alper Gezeravcı Kültür Merkezi'nin bir bölümünü, onların çalışmaları için ayrıldığını, internet dahil bir çok olanaklar sunulduğunu söyledi.

Gelecek günlerde gençlere yönelik sürpriz bir etkinlik yapacaklarının müjdesini veren Ekinci, şöyle konuştu:

"Alper Gezeravcı Kültür Merkezi sadece bir sınav hazırlık merkezi değil, aynı zamanda gençlerin sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyen bir birimdir. Onların sınavlara iyi hazırlanabilmesi için elimizden geleni yapacağız. Hayalleri olmayan insanların başarıyı yakalamaları da zordur. Gençlerimizin hayalleri büyük, yolları uzun. Bu zorlu yolculuklarında onların yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Sorgun Belediyesi olarak gençlerimizin her zaman yanındayız ve onları desteklemeye devam edeceğiz."???????