Başkan Elif Köse Personelle Bir Araya Geldi

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(KARABÜK)- Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 2025 yılının ilk mesai gününde belediye personeliyle bir araya gelerek, onlarla sohbet etti.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 2025 yılının ilk mesai gününde belediye personeliyle bir araya gelerek, hem çay içti hem de yeni yıl dileklerini iletti. Mesai arkadaşlarının Regaip Kandili'ni de kutlayan Başkan Köse, yeni yılın başarılı ve verimli çalışmalarla dolu geçmesi temennisinde bulundu.

Başkan Köse, "Yeni yılda birlik ve beraberlik içinde çalışarak Safranbolu'yu daha güzel yarınlara taşımaya devam edeceğiz. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, herkesin kandilini kutluyorum" dedi.